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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Никита Щитов: «Кузнецов не сильно востребован на рынке. Руководство «Трактора» идет ему навстречу – они и раньше хотели, чтобы он вернулся»

Бывший защитник клубов Fonbet КХЛ Никита Щитов прокомментировал возможный переход Евгения Кузнецова в «Трактор».

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