Временное ограничение движения транспорта в Саратове из-за ремонта трамвайных путей

Сегодня, 22 июня, в Саратове началась реконструкция трамвайных путей по маршруту №9. Для обеспечения безопасности дорожных работников и пассажиров было принято решение временно ограничить движение автомобилей на пересечении третьего товарного проезда и улицы Политехнической.