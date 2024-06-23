17 человек, которые не успели даже отметить новую работу, как их выставили за дверь. И не просто так

Когда соискатель слышит заветную фразу "Вы приняты", он думает, что может наконец-то выдохнуть. Ведь изнуряющие поиски подходящих вакансий и многочасовые интервью уже позади, остается лишь усердно трудиться.
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