В районе проведения операции ввели режим КТО.фото: vk.com/nakgov--> Спецназ ФСБ заблокировал вооруженных террористов в нескольких квартирах Махачкалы и Каспийска, сообщает 31 марта пресс-служба НАК.
Террористы заблокированы в нескольких квартирах Махачкалы и Каспийска
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Андрей Алферов
Пока народ не поймёт, что враг-США и массово не поддержит Лидера В.Путина в борьбе за свободу,за истинный суверенитет,пока не освободимся от оккупации однополярным американским миром, путем изменения колониальной конституции РФ, нас ждут беды и лишения жизни в военное время. Враг - США и победить его можно только создав угрозу территории США, для обеспечения равной и неделимой безопасности. Это РВСН. До этого будут беды и лешения, обстрелы и теракты на территории нашего Отечества!
Ответить
14 час.
ИП
Игорь Петров
Ответить
8 час.
Свежие комментарии