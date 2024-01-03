ВС РФ прорвали оборону ВСУ на подступах к Часов Яру: Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 3 января 2024 — Свежие новости СВО, обзор событий, Карта СВО, Украина последние новости

Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 3 января 2024 г.: СВО сегодня, интерактивная карта СВО России, Обзор событий: На Артёмовском направлении: ВС РФ продолжают возвращать территории в районе Артёмовска, а также развивают наступление на Часов Яр.