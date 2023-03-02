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FT: Германия не сможет продержаться долгое время в случае войны из-за дефицита оружия

FT: Германия не сможет продержаться долгое время в случае войны из-за дефицита оружия

Запасов оружия у Германии хватит только на несколько дней в случае военного положение, при этом восполнение запасов обойдется немецким властям в 20 миллиардов евро.

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