FT: Германия не сможет продержаться долгое время в случае войны из-за дефицита оружия

Запасов оружия у Германии хватит только на несколько дней в случае военного положение, при этом восполнение запасов обойдется немецким властям в 20 миллиардов евро.
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