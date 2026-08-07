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История карлика Джеффри Хадсона – рыцаря, дуэлянта и любимца английской королевы

История карлика Джеффри Хадсона – рыцаря, дуэлянта и любимца английской королевы

История знала немало случаев, когда карлики оказывались приближенными к особам королевской крови. Но случай, когда карлик из шута превратился в блестящего аристократа и получил рыцарский титул, известен всего один.

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