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Омолодить лицо и расслабить поясницу можно просто лежа на полу: делаем небольшое упражнение в конце дня, если ваша спина устала

Омолодить лицо и расслабить поясницу можно просто лежа на полу: делаем небольшое упражнение в конце дня, если ваша спина устала

Очень напряжены поясницы и крестец? Да так, что вы ни сидеть, ни стоять не можете. Да и за сутки так нагрузишь спину, что просто не знаешь куда себя деть, а еще знаете, как "растрясет" нижние отделы спины в транспорте - потом пару недель со своей спиной работать и ведь не знаешь как все-таки нагрузку с поясницы и нижних отделов спины снизить.

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