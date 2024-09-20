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Царьград

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Кадыров бросил вызов Илону Маску: В зону СВО ушли ещё два кибертрака. Удалённо отключить их не получилось

Кадыров бросил вызов Илону Маску: В зону СВО ушли ещё два кибертрака. Удалённо отключить их не получилось

Глава Чечни Рамзан Кадыров бросил вызов Илону Маску. Он отправил ещё два кибертрака в зону СВО. Сотрудники Tesla не смогли отключить их удалённо.

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