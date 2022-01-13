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Гражданство Абрамовича: что отвечают в Португалии на критику Навального

Гражданство Абрамовича: что отвечают в Португалии на критику Навального

Португальская газета Público 18 декабря 2021 года сообщила, что российский олигарх Роман Абрамович, владелец лондонского футбольного клуба «Челси»,  получил португальское гражданство, став самым богатым гражданином страны на Пиренейском полуострове.

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