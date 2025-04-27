"Задача — выжить". Как провел сезон БК "Барнаул" и почему клуб ждет новая перестройка

У клуба в новом сезоне будет вновь самый маленький бюджет в Суперлиге. Но остается Александр Герасимов! Да еще и с новым титульным спонсором Баскетбольный клуб "Барнаул" по итогам сезона 2024/2025 в Суперлиге оказался на седьмом месте.