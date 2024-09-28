МО: бойцы "Юга" отразили 8 контратак Украины, ВСУ потеряли до 725 солдат

Подразделения "Южной" группировки войск сумели занять более выгодные рубежи, нанеся поражение живой силе и технике формированиям 24-й, 33-й, 54-й, 72-й механизированных, 10-й, 128-й горно-штурмовых бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), 18-й бригады нацгвардии и 119-й бригады теробороны в районах Константиновки, Высокоивановки, Зализнянского, Дружковки, Курахово, Григоровки и Часова Яра в Донецкой народной республике (ДНР).