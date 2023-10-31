Экипаж Су-34 уничтожил укрепленные позиции ВСУ на Херсонском направлении

Круглосуточно несут боевое дежурство экипажи самолетов Су-34. Летчики проводят воздушное патрулирование и прикрывают действия подразделений ВС РФ при любых метеорологических условиях и в любое время суток.
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