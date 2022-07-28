Автоинспекторы Ростовской области помогли беременной женщине вовремя добраться до роддома по федеральной автодороге

В ходе несения службы на 993 км автодороги М-4 «Дон» в Красносулинском районе у патрульного автомобиля инспекторов донского отдельного батальона ДПС ГИБДД № 2 ГУ МВД России по Ростовской области остановилась движущаяся по трассе «Лада Гранта».