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Автоинспекторы Ростовской области помогли беременной женщине вовремя добраться до роддома по федеральной автодороге

В ходе несения службы на 993 км автодороги М-4 «Дон» в Красносулинском районе у патрульного автомобиля инспекторов донского отдельного батальона ДПС ГИБДД № 2 ГУ МВД России по Ростовской области остановилась движущаяся по трассе «Лада Гранта».

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