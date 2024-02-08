Долгожданное возвращение в Харьков. Когда?

Natalija Osminina А если Вы живете в России, ВАС будут спрашивать? Как-то ВВП и без Вашего совета обойдется))) Для своих 73 лет у Вас какое-то детское мышление. Вы, видимо, не способны мыслить геополитически. Я всем здесь объясняю, КАК БУДЕТ. Причем это максимально выгодный путь для РОССИИ. НЕ ДЛЯ МЕНЯ!!!, идиотики. А ТОЛЬКО ДЛЯ РОССИИ! А вы, живя в России, слепы, как черви. И хотите ей г..на.

Natalija Osminina Вчера только на своем форуме поставила стихи Симонова "Сын артиллериста" .. Немцы левей меня, Координаты три, десять, Скорей давайте огня!— ... И снова сигнал по радио: — Немцы правей меня, Координаты пять, десять, Скорее еще огня! .. Третий сигнал по радио: — Немцы вокруг меня, Бейте четыре, десять, Не жалейте огня! Майор побледнел, услышав: Четыре, десять — как раз То место, где его Ленька Должен сидеть сейчас. Но, не подавши виду, Забыв, что он был отцом, Майор продолжал командовать Со спокойным лицом: «Огонь!»— летели снаряды. «Огонь!»— заряжай скорей! По квадрату четыре, десять Било шесть батарей. Радио час молчало, Потом донесся сигнал: — Молчал: оглушило взрывом. Бейте, как я сказал. Я верю, свои снаряды Не могут тронуть меня. Немцы бегут, нажмите, Дайте море огня!