Невоенкор Ещё в январе наши уже совершали забег с севера в Харьковскую область. Тогда после артиллерийской подготовки отряд ВС РФ зашёл на территорию Плетенёвки, что над Волчанском.
Долгожданное возвращение в Харьков. Когда?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Natalija Osminina
А если Вы живете в России, ВАС будут спрашивать? Как-то ВВП и без Вашего совета обойдется))) Для своих 73 лет у Вас какое-то детское мышление. Вы, видимо, не способны мыслить геополитически. Я всем здесь объясняю, КАК БУДЕТ. Причем это максимально выгодный путь для РОССИИ. НЕ ДЛЯ МЕНЯ!!!, идиотики. А ТОЛЬКО ДЛЯ РОССИИ! А вы, живя в России, слепы, как черви. И хотите ей г..на.
Ответить
38 мин.
Natalija Osminina
Вчера только на своем форуме поставила стихи Симонова "Сын артиллериста" .. Немцы левей меня, Координаты три, десять, Скорей давайте огня!— ... И снова сигнал по радио: — Немцы правей меня, Координаты пять, десять, Скорее еще огня! .. Третий сигнал по радио: — Немцы вокруг меня, Бейте четыре, десять, Не жалейте огня! Майор побледнел, услышав: Четыре, десять — как раз То место, где его Ленька Должен сидеть сейчас. Но, не подавши виду, Забыв, что он был отцом, Майор продолжал командовать Со спокойным лицом: «Огонь!»— летели снаряды. «Огонь!»— заряжай скорей! По квадрату четыре, десять Било шесть батарей. Радио час молчало, Потом донесся сигнал: — Молчал: оглушило взрывом. Бейте, как я сказал. Я верю, свои снаряды Не могут тронуть меня. Немцы бегут, нажмите, Дайте море огня!
Ответить
37 мин.
Natalija Osminina
Почему вы такие твари, не понимаю. Выше написала: "Никаких договорняков с англосаксами не будет, кроме одного- УЧАСТИЕ РОССИИ В ПЕРЕДЕЛЕ ЕВРОПЫ. Как этого можно не понимать до сих пор!!!! И передел этот будет закреплен не только лишь подписями, а уходом НАТО и приходом на их место российских военных баз, сухопутных и морских. И война будет продолжаться до тех пор, пока Европа не будет лежать у ног России, и не осознает свое место под плинтусом." - и вы мне гниды, один за другим, пиште всякую мерзость, что я живу не в России, поэтому боюсь, что Россия пойдет на Германию. Вы все дебилы, идиоты, твари бесстыжие? Или как? Просто слепые черви? И потому я должна быть к вам терпимее, что с вас взять...просто тупые идиоты. Не стыда ни совести. Ни мозгов. Когда же вы заткнетесь, включив мозги, если уж совести нет.
Ответить
31 мин.
Свежие комментарии