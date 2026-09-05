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Регионы России

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Трамп запускает мегаплан по захвату мирового туристического рынка через игорную индустрию

Трамп запускает мегаплан по захвату мирового туристического рынка через игорную индустрию

Президент США Дональд Трамп объявил о начале масштабной государственной экспансии на мировом туристическом рынке, с целью сместить Францию с позиции самой посещаемой страны и установить США как бесальтернативное туристическое направление номер один в мире.

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