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Царьград

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В Турции перевернулся автобус с туристами: пострадали и жители Петербурга

В Турции перевернулся автобус с туристами: пострадали и жители Петербурга

Жители Петербурга пострадали во время ДТП с туристическим автобусом в Турции.В Турции вновь произошло ДТП с туристическим автобусом – по данным 78ru, дорожный инцидент случился в ночь на 8 октября.

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