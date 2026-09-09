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OilPrice

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Iran’s Oil Exports Collapse as Hormuz Standoff Drags On

More than six months after the U.S.-Iran war began, shipping traffic at the Strait of Hormuz remains disrupted, and oil prices are once again closing in on the $100 per barrel mark.

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