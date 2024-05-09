Российская армия ведет бои за Уманское

Водружение знамя победы в н.п. Уманское. Кадр из видео военного корреспондента Руденко Российская армия, развивая свое дальнейшее наступление западнее Авдеевки, освободила как минимум половину населенного пункта Уманское.
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