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По 45 000 долларов каждой: подарки Трампа помощницам обернулись громким скандалом

По 45 000 долларов каждой: подарки Трампа помощницам обернулись громким скандалом

ВАШИНГТОН, 10 сентября, ФедералПресс. Президент США Дональд Трамп одарил трех помощниц Белого дома конвертами по 45 000 долларов – и тут же попал под прицел юристов.

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