Военное обозрение

2 988 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Сеновозов
    Понравилась статья? Какая статья?Versus. Су-35 про...
  • Олег Севастопольский
    Мудрое решение.Да усыпет Аллах лепестками роз путь ваш !«Хезболла» заявил...
  • Олег Севастопольский
    " Великобритания предпримет «необходимые шаги" в нужник - очко подмыть ! А этих двух у@бков на кол - прилюдно !!!Великобритания пр...

Власти Колумбии подтвердили намерение отправить своих саперов на Украину

Власти Колумбии подтвердили намерение отправить своих саперов на Украину

Колумбийская газета El Tiempo пишет, что правительство страны намерено в период с июля по август направить на Украину своих военнослужащих «для консультирования властей этой страны по вопросам оперативного разминирования».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх