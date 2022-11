CD Projekt RED представляет некстген-версию The Witcher 3, публикуется геймплейный трейлер World of Warcraft: Dragonflight без геймплея, Elden Ring становится триумфатором Golden Joystick Awards 2022, God of War: Ragnarok обещает остаться без дополнений, выходит первое превью Atomic Heart, раскрывается содержание сезонного .