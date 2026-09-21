Центр «Лето» объявил о старте продаж путевок в лагеря на осенние каникулы

Осенью в детских оздоровительных лагерях отдохнут более 30 тысяч детей из Татарстана. Об этом сообщила сегодня директор республиканского центра «Лето» Нина Шимина на пресс-конференции в «Татар-информе».
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