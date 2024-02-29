Депутаты ГД приняли в первом чтении законопроект, цены в РФ отвязываются от общемировых

Журналисты газеты «Коммерсантъ» сообщили о том, что принятый Госдумой в первом чтении законопроект об отвязке российских цен от общемировых индикаторов, позволит Федеральной антимонопольной службе, не учитывать положение на внешних рынках.
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