РИАП "АПРАЛ" МТ
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РИАП "АПРАЛ" МТ

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Депутаты ГД приняли в первом чтении законопроект, цены в РФ отвязываются от общемировых

Депутаты ГД приняли в первом чтении законопроект, цены в РФ отвязываются от общемировых

Журналисты газеты «Коммерсантъ» сообщили о том, что принятый Госдумой в первом чтении законопроект об отвязке российских цен от общемировых индикаторов, позволит Федеральной антимонопольной службе, не учитывать положение на внешних рынках.

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