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Царьград

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Владислав Дикиджи стал блондином: поклонники требуют вернуть прежний образ

Владислав Дикиджи стал блондином: поклонники требуют вернуть прежний образ

Фигурист Владислав Дикиджи удивил поклонников новым образом, перекрасившись в блондина. Известный чемпион России, номинант рейтинга Forbes, продемонстрировал изменения в соцсетях, вызвав бурную реакцию среди фанатов, настаивающих на возвращении прежнего цвета волос.

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