5 тысяч дронов за неделю: Минобороны России раскрыло невидимый масштаб войны в воздухе

Минобороны России заявило об уничтожении почти 5 тысяч украинских дронов за неделю.Русские силы противовоздушной обороны за минувшую неделю уничтожили почти 5 тысяч беспилотников Вооруженных сил Украины, а также десятки ракет и боеприпасов.