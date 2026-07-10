5 тысяч дронов за неделю: Минобороны России раскрыло невидимый масштаб войны в воздухе

Минобороны России заявило об уничтожении почти 5 тысяч украинских дронов за неделю.Русские силы противовоздушной обороны за минувшую неделю уничтожили почти 5 тысяч беспилотников Вооруженных сил Украины, а также десятки ракет и боеприпасов.
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