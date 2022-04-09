Автоэксперт Константинов: для продления срока службы машины необходим регулярный техосмотр

Одно из главных правил по сохранению автомобиля на ходу как можно дольше - регулярный техосмотр. Об этом в беседе с агентством "Прайм" рассказал директор по сервису и запасным частям одного из подразделений группы "Авилон" Павел Константинов.
Одно из главных правил по сохранению автомобиля на ходу как можно дольше - регулярный техосмотр. Об этом в беседе с агентством "Прайм" рассказал директор по сервису и запасным частям одного из подразделений группы "Авилон" Павел Константинов.
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