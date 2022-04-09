Газета.ру

6 819 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Георгий Михалев
    Два идиота.🤣Киев рассчитывает...
  • Георгий Михалев
    Опять базы иранских террористов расхерячили.Израиль совершил ...
  • Георгий Михалев
    Что за наивные выступления. Вся Европа, Британия и фашистская Америка ведут войну с Россией на окраине. Укронацисты э...Володин потребова...

Автоэксперт Константинов: для продления срока службы машины необходим регулярный техосмотр

Автоэксперт Константинов: для продления срока службы машины необходим регулярный техосмотр

Одно из главных правил по сохранению автомобиля на ходу как можно дольше - регулярный техосмотр. Об этом в беседе с агентством "Прайм" рассказал директор по сервису и запасным частям одного из подразделений группы "Авилон" Павел Константинов.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх