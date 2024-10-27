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Вратарь "Тампы" Василевский: не хочу видеть Овечкина перед своими воротами

Вратарь "Тампы" Василевский: не хочу видеть Овечкина перед своими воротами

Российский голкипер "Тампа-Бэй Лайтнинг" Андрей Василевский поделился эмоциями от матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором его команда обыграла "Вашингтон" Александра Овечкина со счетом 3:0.

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