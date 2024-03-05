Мука, вода и немного зелени: потрясающие кутабы, вкуснее и полезнее чебуреков

Тонкие лепешки из нежного теста обжариваются на сухой сковороде без добавления масла. Азербайджанские кутабы могут быть приготовлены с различными начинками, но мы рекомендуем попробовать один из самых вкусных вариантов, кутабы с зеленью и сыром.