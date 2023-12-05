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МВД арестовало имущество компании Гольдмана на 830 млн рублей

МВД арестовало имущество компании Гольдмана на 830 млн рублей

Законодательное собрание Красноярского края МВД наложило арест на имущество принадлежащей бывшему депутату заксобрания Красноярского края Роману Гольдману компании "Гольдман Групп" стоимостью около 830 млн рублей, сообщил 5 декабря начальник ГУ МВД России по Красноярскому краю Александр Речицкий.

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