Аргентина — второй финалист ЧМ-2026. Они обыгрывают Англию 1:2 и теперь встретятся с Испанией в матче за титул.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Аргентина — второй финалист ЧМ-2026. Они обыгрывают Англию 1:2 и теперь встретятся с Испанией в матче за титул.
Свежие комментарии