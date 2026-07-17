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Пропускная способность вырастет сразу в 10 раз, до 1 Тбит/с. SpaceX раскрыла возможности спутников Starlink V3

Пропускная способность вырастет сразу в 10 раз, до 1 Тбит/с. SpaceX раскрыла возможности спутников Starlink V3

Новые спутники получат рекордную пропускную способность, мощные лазерные линии связи и смогут обеспечить связь со смартфонами без специального оборудованияSpaceX запустила отдельный сайт, посвящённый спутникам нового поколения Starlink V3, и раскрыла их основные характеристики.

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