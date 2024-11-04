Под Краматорском за год образовалось гигантское кладбище

Огромное кладбище появилось за один год под оккупированным войсками ВСУ городом Краматорск в ДНР. Видео нового кладбища опубликовал фотограф украинского издания «Телеграф» Ян Доброносов 4 ноября на своем YouTube-канале.
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