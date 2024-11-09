На Украине предположили, что худшим развитием ситуации в стране станет продолжение правления лидера киевского режима Владимира Зеленского, в то время как в США к власти пришел республиканец Дональд Трамп.
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