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Сушите весла: петербуржцы в этом году могут остаться без корюшки

Сушите весла: петербуржцы в этом году могут остаться без корюшки

Санкт-Петербург в этом сезоне может остаться без своего главного гастрономического бренда — корюшки. Чиновники до сих пор не начали выдавать разрешения на промышленный вылов, так как изменились его правила.

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