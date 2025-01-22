Сушите весла: петербуржцы в этом году могут остаться без корюшки

Санкт-Петербург в этом сезоне может остаться без своего главного гастрономического бренда — корюшки. Чиновники до сих пор не начали выдавать разрешения на промышленный вылов, так как изменились его правила.
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