Латышонок уходит из «Зенита» в клуб Первой лиги? А ведь «Балтика» надеется…

Странную комбинацию готовятся разыграть «Нижний Новгород» и «Балтика». Популярный инсайдер Иван Карпов сообщает, что нижегородцы купят у «Зенита» вратаря Евгения Латышонка и… отдадут его в аренду «Балтике».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии