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Спорт Уик-Энд

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Латышонок уходит из «Зенита» в клуб Первой лиги? А ведь «Балтика» надеется…

Латышонок уходит из «Зенита» в клуб Первой лиги? А ведь «Балтика» надеется…

Странную комбинацию готовятся разыграть «Нижний Новгород» и «Балтика». Популярный инсайдер Иван Карпов сообщает, что нижегородцы купят у «Зенита» вратаря Евгения Латышонка и… отдадут его в аренду «Балтике».

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