Студентам разрешат работать экскурсоводами

Новая инициатива позволит учащимся туристических специальностей проводить экскурсии. Депутат Госдумы Валентина Артамонова совместно с Законодательным собранием Вологодской области выступили с предложением о внесении поправок в туристическое законодательство.
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