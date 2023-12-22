Минтруд предложил россиянам разрешить бесплатное переобучение

Министерство труда Российской Федерации предлагает расширить возможность бесплатного профессионального переобучения на всех трудоспособных граждан в следующем году, особенно с учетом востребованных профессий на рынке труда.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии