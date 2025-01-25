На Западе заявили об отсутствии решения Трампа по конфликту на Украине

ПРОСТО ВАЛЕРИЙ

Смешно...трамп - то, трамп - сё, трамп потребовал...,трамп - решил..., трамп - прекратит... Куда ни посмотришь - кругом в последнюю неделю, был трамп. Из каждого утюга, микроволновки и чайника - трамп! И что ?????? На ничего ! трамп - громкоговорящий мыльный пузырь, ничего не ршающий в реальном мире. Это говорящая голова ВПК юсы (другого производства в этой стране воров, авантюристов и убийц просто не осталось). Его уже недвусмысленно посылает лесом даже "суперпрезидент" всех времен и народов - просроченный гауляйтер руины , унтершарфюрер СС, наркот Зелебобик! А в действительности, что может сделать трамп в том случае, если под него просто не ложатся всякие подстилки типа итальянской премьерши ? Да ничего! Красную кнопку он не нажмет (свое очко ближе к телу), войска - не пошлет (сам обещал). Санкции ? Так если на них правильно положить ржавый болт ( как это сделала Россия), так они к нему же и вернутся бумерангом прямо в фарфоровые зубы. Так и что будет делать Донни Фредович ????? Сейчас пыль от его въезда в избушку под названием "белый дом" уляжется, и......... посмотрим, что же будет дальше