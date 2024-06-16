Симоньян дала ростовскому губернатору Голубеву советы по ведению Telegram-канала

Главред медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян объяснила губернатору Ростовской области Василию Голубеву, как нужно вести Telegram после того, как он прокомментировал информацию о захвате заложников в СИЗО-1 Ростова-на-Дону.
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