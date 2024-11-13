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«У меня волосы дыбом. ВСУ собрались весной в контрнаступ» – заукраинец Рустамзаде

«У меня волосы дыбом. ВСУ собрались весной в контрнаступ» – заукраинец Рустамзаде

Генштаб ВСУ готовят на весну 2025 года новое контрнаступление, но с такой стратегией Украина может до него не дожить.

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Комментарии
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Андрей Скороходов
Как мне кажется, до официального вступления Дональда Трампа в должность Президента США неплохо бы по максимуму уничтожить ВСУ и полностью разрушить всю энергетическую инфраструктуру на всей территории Украины,
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20 час.
Андрей Скороходов
а также ликвидировать все центры принятия решений, все аэродромы и железнодорожные узлы, разрушить уже наконец-то Бескидский тоннель!!! Впрочем, это лишь моё личное мнение. Военному и политическому руководству РФ виднее, как поступить в теперешней ситуации с Незалежной...
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20 час.
Алекс Сэм
Почему под этими разноплеменными экспердами машины не взрываются или случайный грабитель их не зарежет ,ну или они из окна этажа с одиннадцатого хотя бы не выпадут?
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19 час.

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