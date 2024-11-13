Андрей Скороходов Как мне кажется, до официального вступления Дональда Трампа в должность Президента США неплохо бы по максимуму уничтожить ВСУ и полностью разрушить всю энергетическую инфраструктуру на всей территории Украины,

Андрей Скороходов а также ликвидировать все центры принятия решений, все аэродромы и железнодорожные узлы, разрушить уже наконец-то Бескидский тоннель!!! Впрочем, это лишь моё личное мнение. Военному и политическому руководству РФ виднее, как поступить в теперешней ситуации с Незалежной...