В деловой готовности: Путин оценил перспективы переговоров с Трампом

439 прочтений Владимир Путин заявил, что Москва готова к переговорам по Украине, и подчеркнул: РФ всегда была для этого открыта.
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