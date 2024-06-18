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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джейсон Тейтум набрал 31 очко, 8 подборов и 11 передач в 5-м матче финала

Джейсон Тейтум набрал 31 очко, 8 подборов и 11 передач в 5-м матче финала

В пятом матче финальной серии с «Далласом» (106:88, 4-1) форвард Джейсон Тейтум набрал 31 очко, 8 подборов и 11 передач.

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