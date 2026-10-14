За период с 6 по 12 октября потребительские цены выросли на 0,11% в недельном сопоставлении, с начала месяца – на 1,01%, с начала года – на 6,1%, свидетельствуют опубликованные 14 октября 2026 года, в среду, данные Росстата.
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