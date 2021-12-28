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Дмитрий Брикман - человек который увидел время

Дмитрий Брикман - человек который увидел время

С каждым прожитым днём, наша жизнь сгорает всё быстрее и быстрее, как пропитанная селитрой сигарета, унося в жестоком пламени всё, что нам дорого и тех, без кого ещё совсем недавно было невозможно представить себе сегодняшний день.

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