Дмитрий Брикман - человек который увидел время

С каждым прожитым днём, наша жизнь сгорает всё быстрее и быстрее, как пропитанная селитрой сигарета, унося в жестоком пламени всё, что нам дорого и тех, без кого ещё совсем недавно было невозможно представить себе сегодняшний день.