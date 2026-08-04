Правила провоза бензина через Крымский мост изменятся с 4 августа ❗️Топливо разрешено теперь перевозить только в специальных канистрах из стали, алюминия или антистатического пластика.
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Правила провоза бензина через Крымский мост изменятся с 4 августа ❗️Топливо разрешено теперь перевозить только в специальных канистрах из стали, алюминия или антистатического пластика.
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