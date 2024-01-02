Disco Elysium получит русскую озвучку от авторов дубляжа Fallout 4 — первый трейлер Те...

Disco Elysium получит русскую озвучку от авторов дубляжа Fallout 4 — первый трейлерТекстовый перевод на русский появился в культовом ролевом детективе Disco Elysium от ZA/UM ещё три года назад, а в обозримом будущем игра получит ещё и локализованную озвучку.