Disco Elysium получит русскую озвучку от авторов дубляжа Fallout 4 — первый трейлер Те...

Disco Elysium получит русскую озвучку от авторов дубляжа Fallout 4 — первый трейлерТекстовый перевод на русский появился в культовом ролевом детективе Disco Elysium от ZA/UM ещё три года назад, а в обозримом будущем игра получит ещё и локализованную озвучку.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)