Делу о передаче областного имущества ООО "Издательский дом "Тамбов" дан ход

Арбитражный суд Тамбовской области возбудил производство по заявлению областной прокуратуры, которая в интересах региона в лице министерства имущественных отношений и госзаказа, оспаривает сделку между АО "Издательский дом "Мичуринск" и ООО Издательский дом "Тамбов".