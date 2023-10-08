Делу о передаче областного имущества ООО "Издательский дом "Тамбов" дан ход

Арбитражный суд Тамбовской области возбудил производство по заявлению областной прокуратуры, которая в интересах региона в лице министерства имущественных отношений и госзаказа, оспаривает сделку между АО "Издательский дом "Мичуринск" и ООО Издательский дом "Тамбов".
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