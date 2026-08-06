🙏 Свет возвращают в дома те, кто не жалеет свои жизни Крымские энергетики — настоящие герои. Жители региона поблагодарили специалистов за титанический труд.
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🙏 Свет возвращают в дома те, кто не жалеет свои жизни Крымские энергетики — настоящие герои. Жители региона поблагодарили специалистов за титанический труд.