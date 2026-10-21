Массовость воздушных перевозок — значительное явление технического прогресса. И здесь важная роль принадлежит местным воздушным линиям.
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Мой друг, кстати, Заслуженный Пилот РФ, начинал на нём.
Пожиратель керосина.Одно из прозвищ ЯК-40.
А причина прекращения выпуска какая? И можно ли возродить его выпуск?
Чудесный самолет !